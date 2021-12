Milan, scelto il sostituto di Kjaer: operazione low cost! (Di venerdì 10 dicembre 2021) In casa Milan si pensa ad un sostituto per il lungodegente Simon Kjaer. Dopo l’infortunio accorso al danese ai legamenti del ginocchio sinistro durante il match contro il Genova, la dirigenza rossonera è al lavoro per trovare un difensore. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei papabili nomi per sostituire il numero 24 rossonero è Mattia Caldara. Il calciatore è attualmente in forza al Venezia, dove sta trovando continuità di rendimento a seguito di quasi due anni trascorsi fuori dal campo causa infortuni. Caldara ha già vestito la maglia del Milan nella stagione 2019/2020Caldara sarebbe il sostituto ideale di Kjaer, sia perché conosce già l’ambiente rossonero, ma anche perché potrebbe finalmente affermarsi in un top club, mostrando definitivamente il suo grande ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) In casasi pensa ad unper il lungodegente Simon. Dopo l’infortunio accorso al danese ai legamenti del ginocchio sinistro durante il match contro il Genova, la dirigenza rossonera è al lavoro per trovare un difensore. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei papabili nomi per sostituire il numero 24 rossonero è Mattia Caldara. Il calciatore è attualmente in forza al Venezia, dove sta trovando continuità di rendimento a seguito di quasi due anni trascorsi fuori dal campo causa infortuni. Caldara ha già vestito la maglia delnella stagione 2019/2020Caldara sarebbe ilideale di, sia perché conosce già l’ambiente rossonero, ma anche perché potrebbe finalmente affermarsi in un top club, mostrando definitivamente il suo grande ...

