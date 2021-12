LIVE F1 | GP Abu Dhabi in DIRETTA | Verstappen comanda la FP1 | 3° Hamilton 8° Leclerc e 9° Sainz

(Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23: Ci si avvia alla chiusura della sessione, vedremo se i tempi scenderanno ulteriormente. Errore in curva-6 perche va lungo. 11.21: Nel frattempo un lungo dinell’ultimo settore: frenata un po’ troppo ritardata per Lewis. 11.20: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:25.009 4 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.196 4 3 LewisMercedes+0.346 5 4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.369 3 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.492 3 6 Fernando ALONSO Alpine+0.616 3 7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.813 38 CharlesFerrari+0.837 3 9 CarlosFerrari+0.988 5 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.998 2 11 Esteban OCON Alpine+1.016 3 12 Lando NORRIS McLaren+1.114 313 ...

SkySportF1 : ? Max davanti a Lewis (-35' #FP1) ?? Helmet cam per Leclerc, vi piace IL LIVE ? - SkySportF1 : ? ALONSO DAVANTI AI DUE RIVALI (-45' #FP1) ? LOTTA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? BANDIERA VERDE SULLE #FP1 ?? TENSIONE GIÀ ALTISSIMA IL LIVE ? - SkySportF1 : ? Bottas si mette tra Max e Lewis (-10' #FP1) ?? Iniziano le simulazioni di passo gara IL LIVE ?… - SkySport : RT @SkySportF1: ? Verstappen da paura (-20' #FP1) ?? Hamilton a seguire, si sta nascondendo? IL LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Abu

...questa super sfida è appena alle sue battute iniziali? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Arabia Saudita: pole position per Hamilton! VIA ALLA FP1 (GPDHABI ...GpDhabi F1 2021 su Circus F1. Segui la diretta con tempi e commenti: prove libere, qualifiche e gara.timing, commenti, foto, ...La diretta testuale dello sprint maschile di Hochfilzen, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon. Si torna in pista per il primo appuntamento di questa terza tappa, in ...È l'attesissima settimana del GP di Abu Dhabi a Yas Marina: gli orari per seguire in TV la gara su Sky e TV8, le previsioni meteo e i risultati ...