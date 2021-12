Genoa-Sampdoria 1-3: la decidono Gabbiadini e Caputo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris, la Sampdoria batte il Genoa nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi Genoa Sampdoria 1-3 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il Derby della Lanterna 2? Gioco fermo – Sturaro è costretto ad andare a bordocampo per medicarsi l’occhio 6? Gol Gabbiadini – Cross perfetto per la testa di Gabbiadini, l’attaccante di testa spinge in porta il pallone servito da Candreva 19? Sampdoria in controllo – I blucerchiati di Roberto D’Aversa fanno buona guardia e cercano di colpire il Genoa in contropiede 21? Ci prova Thorsby – ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris, labatte ilnel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. Sintesi1-3 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il Derby della Lanterna 2? Gioco fermo – Sturaro è costretto ad andare a bordocampo per medicarsi l’occhio 6? Gol– Cross perfetto per la testa di, l’attaccante di testa spinge in porta il pallone servito da Candreva 19?in controllo – I blucerchiati di Roberto D’Aversa fanno buona guardia e cercano di colpire ilin contropiede 21? Ci prova Thorsby – ...

Advertising

DiMarzio : #GenoaSampdoria, le scelte di Shevchenko e D'Aversa per il derby della Lanterna - apuntobracco : #Sampdoria dilagante nel #DerbydellaLanterna: doppio #Gabbiadini più #Caputo per un 3-1 che ai blucerchiati va pure… - TuttoMercatoWeb : La Sampdoria fa festa e mette nei guai Shevchenko: 3-1 nel derby, Genoa sempre più giù - Boboj29 : Genoa 1 Sampdoria 3 Un punto in 5 partite per il Genoa con Sheva come allenatore , non sempre quando si cambia si m… - TelevideoRai101 : Anticipo Serie A, Genoa-Sampdoria 1-3 -