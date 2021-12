Di Fazio | il manager in carcere per violenza sessuale risponde all’interrogatorio dei pm

rep_milano : Caso Antonio Di Fazio, il manager accusato di violenza sessuale risponde all'interrogatorio del pm -

Ultime Notizie dalla rete : Fazio manager

Il Fatto Quotidiano

Caso Di, gip: 'Perverso seriale da 13 anni'. Un amico 'ndranghetista intimorì una vittima. Teste: 'Narcotici spacciati per cure anti Covid' 30 Novembre 2021Un terzino destro e un centrocampista sono gli obiettivi, il messaggio inviato dal general... Molto dipenderà anche dal numero di esuberi che i giallorossi riusciranno a piazzare: dae ...È in corso da stamattina, verso le 11, in Procura a Milano un interrogatorio, davanti agli inquirenti, per Antonio Di Fazio, l'imprenditore nel settore farmaceutico in carcere a San Vittore da oltre s ...Dopo la nuova ordinanza di custodia in cui gli viene contestato anche il tentato omicidio della ex moglie l'imprenditore ha deciso per la prima volta di ...