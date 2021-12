Covid: Faraone, 'intellettuali no vax mentre intensive scoppiano, cervelli fini...' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Ci sono gli 'intellettuali' che fanno i convegni dove portano teorie negazioniste incredibili mentre i pronti soccorso sono presi d'assalto dai malati Covid ,guardacaso quasi tutti no vax, colpiti dall'aggressività delle varianti , con gli appelli dei medici che denunciano l'emergenza". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ad Aria che Tira. "Siamo nel mezzo della quarta ondata, non c'è da dissertare di filosofia del diritto m o da fare gli ideologi del complottismo storico ma soltanto da spingere sulle terze e prime dosi. Avessero cervello la smetterebbero subito con questa pericolosa propaganda, non si fa politica sulla pelle delle persone, facendo pagare un costo altissimo all'intera comunità". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - “Ci sono gli '' che fanno i convegni dove portano teorie negazioniste incredibilii pronti soccorso sono presi d'assalto dai malati,guardacaso quasi tutti no vax, colpiti dall'aggressività delle varianti , con gli appelli dei medici che denunciano l'emergenza". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davidead Aria che Tira. "Siamo nel mezzo della quarta ondata, non c'è da dissertare di filosofia del diritto m o da fare gli ideologi del complottismo storico ma soltanto da spingere sulle terze e prime dosi. Avessero cervello la smetterebbero subito con questa pericolosa propaganda, non si fa politica sulla pelle delle persone, facendo pagare un costo altissimo all'intera comunità".

