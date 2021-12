Chi è Luca Salatino di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco tutto quello che sappiamo su Luca Salatino, il corteggiatore di Uomini e Donne dal 2021: età, altezza, Instagram e dove lavora. Chi è Luca Salatino Nome e Cognome: Luca SalatinoData di nascita: febbraio 1992Luogo di Nascita: RomaEtà: 29 anniAltezza: 1 metro e 80 centimetriPeso: 75 kgSegno zodiacale: AcquarioProfessione: chef e pugileFamiglia: è figlio unicoTatuaggi: nessun tatuaggio visibileProfilo Instagram: @Luca Salatino Luca Salatino età, altezza e biografia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ecco tutto quello che sappiamo su, il corteggiatore didal 2021: età, altezza,e dove lavora. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: febbraio 1992Luogo di Nascita: RomaEtà: 29 anniAltezza: 1 metro e 80 centimetriPeso: 75 kgSegno zodiacale: AcquarioProfessione: chef e pugileFamiglia: è figlio unicoTatuaggi: nessun tatuaggio visibileProfilo: @età, altezza e biografia L'articolo proviene da Novella 2000.

