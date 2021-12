Bari: estorsione aggravata dal metodo mafioso, arresto Carabinieri (Di venerdì 10 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno arrestato in flagranza per “estorsione aggravata dal metodo mafioso” Ruta Michele, 54enne, pregiudicato, vicino all’articolazione del clan “Strisciuglio”, operante nel quartiere “San Paolo” di Bari. L’operazione è stata condotta a seguito degli approfondimenti di una pregressa attività investigativa condotta dai Carabinieri di Bari San Paolo, nel corso della quale era emerso il possibile racket ai danni di un supermercato del quartiere ad opera di soggetti del clan “Strisciuglio”, secondo modalità già ricostruite dai militari e che hanno portato, in passato, ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Compagnia diSan Paolo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno arrestato in flagranza per “dal” Ruta Michele, 54enne, pregiudicato, vicino all’articolazione del clan “Strisciuglio”, operante nel quartiere “San Paolo” di. L’operazione è stata condotta a seguito degli approfondimenti di una pregressa attività investigativa condotta daidiSan Paolo, nel corso della quale era emerso il possibile racket ai danni di un supermercato del quartiere ad opera di soggetti del clan “Strisciuglio”, secondo modalità già ricostruite dai militari e che hanno portato, in passato, ...

HiPeople_21 : Bari, estorsione in un supermercato del San Paolo: arrestato 54enne del clan Strisciuglio - Borderline24 - Il giorn… - NoiNotizie : #Bari: estorsione aggravata dal metodo mafioso, arresto - Borderline_24 : #Bari, #Estorsione in un supermercato del San Paolo: arrestato 54enne del #Clan Strisciuglio… - LeneLepre : RT @SuperKiaviK: In una città come Bari dove c'erano i parcheggiatori abusivi che con un caffè a piacere ti costruivano la macchina... da t… - TeleAppula : Droga: tentata estorsione, un giovane arrestato a Lavello -