Allegri | «Arthur non sarà convocato | è arrivato in ritardo all’allenamento»

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, parla in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Venezia, in campionato. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Tre vittorie nelle ultime tre gare. Quale può essere il prossimo step? "È la partita di domani, che credo sia complicata. Se non erro, il Venezia in casa ha segnato molto: solo con l'Inter, credo, non ha fatto gol. Comunque gioca ed è spensierata, poi viene da una brutta sconfitta col Verona. Avevano dominato il primo tempo, domani giocano con la Juventus e cercheranno di fare un'impresa storica. Noi dobbiamo metterci al pari loro, a livello di mentalità e corsa". Sugli infortunati: "De Sciglio sta bene, McKennie non ancora e si aggrega settimana prossima. Ramsey è ancora fuori, poi gli altri, a parte Arthur, che stamani è arrivato in ritardo all'allenamento e non sarà convocato".

