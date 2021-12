Roma, a cena col Green Pass… prestato dagli amici: maxi multa per due 23enni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ieri sera, nel corso di un servizio predisposto alla verifica del rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo hanno denunciato due 23enni Romani con l’accusa di sostituzione di persona. A cena fuori col Green Pass falso I Carabinieri sono intervenuti presso una paninoteca in viale Giustiniano Imperatore e hanno proceduto al controllo delle certificazioni verdi Covid-19 in possesso dei dipendenti e degli avventori seduti ai tavoli all’interno dell’esercizio. dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che i due giovani, seduti ad un tavolo a consumare, erano entrati nel locale mostrando due Green Pass su formato elettronico regolari ma intestati a due loro amici e di averli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ieri sera, nel corso di un servizio predisposto alla verifica del rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, i Carabinieri della StazioneSan Paolo hanno denunciato dueni con l’accusa di sostituzione di persona. Afuori colPass falso I Carabinieri sono intervenuti presso una paninoteca in viale Giustiniano Imperatore e hanno proceduto al controllo delle certificazioni verdi Covid-19 in possesso dei dipendenti e degli avventori seduti ai tavoli all’interno dell’esercizio.accertamenti dei Carabinieri è emerso che i due giovani, seduti ad un tavolo a consumare, erano entrati nel locale mostrando duePass su formato elettronico regolari ma intestati a due loroe di averli ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma cena Le eccellenze enogastronomiche iblee conquistano i magistrati I sapori della provincia di Ragusa protagonisti assoluti della speciale cena al circolo dei magistrati della Corte dei Conti a Roma. Sono stati gli studenti dell'indirizzo alberghiero dell'Istituto Principi Grimaldi di Modica a preparare una cena con piatti raffinati e ...

Cenone di Natale: l'usanza popolare di mangiare pesce (anche in scatola) ...anche nel film 'Parenti Serpenti' di Mario Monicelli nella famosa scena della cena della vigilia. Senza dimenticare gli spaghetti con il sugo di tonno, un classico della vigilia, soprattutto a Roma. ...

