(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Nell'arco di un paio diavremo ladei due, quello della Camera e del Senato. Sono ottimista, possiamo superare diverse questioni che da tanti anni non riusciamo a risolvere”. Lo afferma, nel corso di un'intervista a Radio Immagina, il deputato del Pd Andrea, membro della commissione Affari costituzionali alla Camera e della Giunta per il Regolamento. “Sonoimportanti e non sempre considerate con la dovuta attenzione. Le rispettive giunte hanno proceduto in questiad approfondire alcune ipotesi diconsiderate urgenti e sulle quali si sta raggiungendo una condivisione significativa. Tra dicembre e gennaio il confronto credo che darà i primi frutti e sarà possibile avere una ...

TV7Benevento : Riforme: Giorgis (Pd), 'entro due mesi riforma regolamenti parlamentari'... -

... Anna Rossomando , dal capogruppo in Commissione giustizia a Palazzo Madama, Franco Mirabelli , dal coordinatore del comitatoistituzionali del partito Andrea, e dai capigruppo in ...... Franco Mirabelli, vice presidente dem e capogruppo in commissione Giustizia; e alla Camera Andrea, coordinatore del comitatoistituzionali del partito, e i capigruppo in commissione ...Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Nell’arco di un paio di mesi avremo la riforma dei due regolamenti, quello della Camera e del Senato. Sono ottimista, possiamo superare diverse questioni che da tanti anni ...A un anno dal referendum sul taglio dei parlamentari, dell'autoriforma finora non se n'era fatto niente. Ora però c'è urgenza: se si ...