'No vax in tv? Lui fa il tg, ma noi che facciamo programmi...'. Giletti, bordata a Mentana in diretta - (Di giovedì 9 dicembre 2021) ... dice Giletti motivando la propria linea diversa rispetto a quella indicata e criticata duramente da Enrico Mentana , direttore del tg La7, che non ritiene opportuno dare la parola ai no vax. 'I ... Leggi su citymilano (Di giovedì 9 dicembre 2021) ... dicemotivando la propria linea diversa rispetto a quella indicata e criticata duramente da Enrico, direttore del tg La7, che non ritiene opportuno dare la parola ai no vax. 'I ...

Green Pass, per Simona Malpezzi (Pd) super, per Donzelli (FdI) è a metà: duello tv a 'Oggi è un altro giorno' 'Basta con quest'aggressività nei confronti di chi è scettico sul vaccino, spesso bollato come 'no vax'. La verità è che il Governo ha spesso sbagliato sulla comunicazione, tra errori e incertezze ...

