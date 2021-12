L’Europa è pronta per approntare una base legale contro i crimini d’odio, anche online (Di giovedì 9 dicembre 2021) I crimini d’odio stanno per diventare una priorità per l’Unione Europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si è detta molto preoccupata per l’aumento di questa tipologia di reati, sia online, sia offline. Per questo motivo, ha sollecitato i colleghi delle istituzioni a individuare un quadro normativo comune a livello UE affinché tutti gli stati membri possano seguire questo solco. LEGGI anche > A Facebook arriva l’accusa diretta di censura da parte dei promotori del convegno no green pass crimini d’odio online, anche l’UE inizia a parlarne «L’elenco esistente dei crimini dell’Ue nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea – ha detto la von der Leyen – deve essere ampliato per garantire norme comuni minime ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Istanno per diventare una priorità per l’Unione Europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si è detta molto preoccupata per l’aumento di questa tipologia di reati, sia, sia offline. Per questo motivo, ha sollecitato i colleghi delle istituzioni a individuare un quadro normativo comune a livello UE affinché tutti gli stati membri possano seguire questo solco. LEGGI> A Facebook arriva l’accusa diretta di censura da parte dei promotori del convegno no green passl’UE inizia a parlarne «L’elenco esistente deidell’Ue nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea – ha detto la von der Leyen – deve essere ampliato per garantire norme comuni minime ...

