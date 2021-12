Federica Pellegrini a “Le Iene”: “Se cadi sei un’atleta finita, se stai in piedi sei una principessa sul piedistallo” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “In tutti questi anni, in cui ho gareggiato contro le donne, perché mi sono dovuta confrontare molto più spesso con gli uomini? Uomini che mi aspettavano al varco sia che vincessi, sia che perdessi. Perché se cadi sei un’atleta finita, e se stai in piedi sei una principessa messa su un piedistallo”. Nel suo monologo a “Le Iene” Federica Pellegrini ricorda le critiche subite, sia sul versante sportivo che su quello privato. “Se un uomo vince e ne va giustamente orgoglioso, è un bomber, se una donna vince e ne va giustamente orgogliosa, se la tira. Se un atleta maschio ha delle relazioni è un uomo di successo, se un’atleta donna ha delle relazioni è una mangiauomini”, aggiunge. Sul finale, però, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 9 dicembre 2021) “In tutti questi anni, in cui ho gareggiato contro le donne, perché mi sono dovuta confrontare molto più spesso con gli uomini? Uomini che mi aspettavano al varco sia che vincessi, sia che perdessi. Perché sesei, e seinsei unamessa su unstallo”. Nel suo monologo a “Lericorda le critiche subite, sia sul versante sportivo che su quello privato. “Se un uomo vince e ne va giustamente orgoglioso, è un bomber, se una donna vince e ne va giustamente orgogliosa, se la tira. Se un atleta maschio ha delle relazioni è un uomo di successo, sedonna ha delle relazioni è una mangiauomini”, aggiunge. Sul finale, però, ...

