Cska Sofia-Roma, una vittoria per evitare i playoff (Di giovedì 9 dicembre 2021) vittoria o playoff, la Roma è al bivio. La squadra giallorossa stasera a Sofia, contro il Cska, si gioca la possibilità di approdare direttamente agli ottavi di finale di Conference League. In caso contrario dovrebbe affrontare un doppio turno di playoff ai sedicesimi contro una delle terze dell’Europa League. Scenario che Mourinho vuole scongiurare, per evitare di spremere ulteriori energie ad una rosa troppo corta. La qualificazione però non dipende solo dalla Roma: per conquistare gli ottavi, infatti, i giallorossi devono sperare che il Bodo perda o pareggi con lo Zorya, fanalino di coda del girone. Ipotesi difficile ma non impossibile, Mourinho ci crede. L’allenatore portoghese in conferenza aveva presentato così la gara: “Dobbiamo andare lì e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021), laè al bivio. La squadra giallorossa stasera a, contro il, si gioca la possibilità di approdare direttamente agli ottavi di finale di Conference League. In caso contrario dovrebbe affrontare un doppio turno diai sedicesimi contro una delle terze dell’Europa League. Scenario che Mourinho vuole scongiurare, perdi spremere ulteriori energie ad una rosa troppo corta. La qualificazione però non dipende solo dalla: per conquistare gli ottavi, infatti, i giallorossi devono sperare che il Bodo perda o pareggi con lo Zorya, fanalino di coda del girone. Ipotesi difficile ma non impossibile, Mourinho ci crede. L’allenatore portoghese in conferenza aveva presentato così la gara: “Dobbiamo andare lì e ...

