Allegri concreto e fortunato

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Doriano Rabotti E se a forza di rincorrere gli altri avessimo perso la nostra identità migliore? Per carità, nell'anno in cui sono sempre di più le squadre italiane che cercano il risultato attraverso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allegri concreto

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ma con la farina che ha, il fornaiosta facendo un pane molto migliore del previsto.TORINO - Non vuole interrompere la corsa iniziata con Salernitana e Genoa, Massimiliano. L'obiettivo del filotto di vittorie da completare prima di Natale comprende anche quella .... E ...E anche qui siamo al paradosso: nel momento in cui la forza del club non può essere quella tradizionale nell’aiutare la squadra, è il gruppo di Allegri a fare le cose migliori, risalendo in campionato ...CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico della Juventus non è proprio soddisfatto della prestazione dei suoi contro il Malmö. Ok la vittoria e il primato del girone, ma ...