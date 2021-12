Scala | contagi nel balletto | Bayade’re a rischio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giovedì 9 dicembre non ci saranno le due prove previste di Bayadère, ilin cartellone il prossimo 15 dicembre come apertura della stagione di danza della. Il motivo sono nuovial Covid. Alla ballerina e alle due comparse risultate positive la settimana scorsa ora si sono aggiunti un ballerino, due maitre e due bambini. La Cub, in una lettera all’Ats, aveva parlato anche di una parrucchiera positiva. Al momento, la prova generale prevista per l’11 sarà a porte chiuse. Poi si valuterà il da farsi, in base anche ai risultati di ulteriori tamponi. Senza focolai si andrà avanti, altrimenti è possibile un posticipo. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

