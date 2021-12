Patrick Zaki è uscito dal carcere. Ora comincia un'altra storia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ai familiari solo una comunicazione informale che diceva: le procedure per il rilascio sono lunghe e complesse, ci vorrà ...

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - fuoripostoluogo : RT @ilpost: Patrick Zaki è stato scarcerato - PattyEli3 : RT @amnestyitalia: Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

Il Cairo, 8 dicembre 2021 -è libero: è stato stato scarcerato. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è stato rimesso in libertà da un commissariato di Mansura , dove ieri nel tribunale si era tenuta la ...Ai familiari solo una comunicazione informale che diceva: le procedure per il rilascio sono lunghe e complesse, ci vorrà ...Patrick Zaki è stato scarcerato dopo 22 mesi di prigionia in Egitto. Dopo 22 mesi di prigionia #PatrickZaki è stato scarcerato. pic.twitter.com/uRuKItoAFP — Che ...Un commissariato di Mansura ha rilasciato lo studente egiziano dell'Università di Bologna. Fuori lo attendeva la mamma ...