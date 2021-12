Manila Nazzaro potrebbe lasciare il GF Vip | Lorenzo Amoruso interviene

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) GF Vip:la Casa Si allunga la lista dei vipponi pronti ala Casa del GF Vip a causa del prolungamento. Ancora i concorrenti non sanno la durata effettiva del reality (fino al 14 marzo 2022 quando si terrà la finale), ma già iniziano a pensare a ciò cheL'articolo proviene da Novella 2000.

Nelle scorse ore ancheha messo in dubbio la propria permanenza. Dopo uno sfogo dovuto alla poca collaborazione degli altri concorrenti nella pulizia della casa, ha cominciato a ...si aggiunge alla lunga lista dei vip che accarezzano l'idea di lasciare il Grande Fratello Vip allo scadere del loro contratto, ovvero il prossimo 13 dicembre. I primi ad aver avuto dei ...Grande Fratello Vip 2021, atmosfera natalizia in casa ma tanti pensano all'abbandono. Alla lista si aggiungono Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro ...Le tre Selassiè, inoltre, hanno alzato un polverone criticando le persone più adulte della Casa definendole come irrispettose nei confronti delle persone più giovani GF Vip, Manila Nazzaro a muso duro ...