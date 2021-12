L’espulsione di Barella contro il Real: l’Inter trema per la squalifica (VIDEO) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il centrocampista è stato espulso per fallo di reazione su Militao. Salterà gli ottavi di finale di Champions League Leggi su itasportpress (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il centrocampista è stato espulso per fallo di reazione su Militao. Salterà gli ottavi di finale di Champions League

Advertising

saniokelchapo : chi pensa che l'espulsione di barella sia giusta è leggermente affemminnato e veniva bullizzato da piccolo - MPAPA090 : RT @MarcoQuattrina: Volevo dire a #MaurizioCompagnoni e a #LucaMarchegiani che l'espulsione di #Barella è figlia di un campionato italiano… - MarcoQuattrina : Volevo dire a #MaurizioCompagnoni e a #LucaMarchegiani che l'espulsione di #Barella è figlia di un campionato itali… - Dalla_SerieA : Inter, Inzaghi: 'Espulsione Barella? Ha chiesto scusa a tutti' - - GalbuseraFabio : >> l'espulsione di Barella. Non per il risulatato quanto per le conseguenze. Almeno una partita saltata e 30' di so… -