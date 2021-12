La ragazza picchiata e minacciata di morte perché voleva «vivere all’occidentale» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aveva solo 14 anni quando il padre e il fratello hanno cominciato a maltrattarla perché voleva solo «vivere all’occidentale», scegliendo come vestire, dove lavorare e che amicizie avere. Per quattro anni una ragazza di origine marocchina, oggi 18enne, è stata minacciata di morte, picchiata, fino all’apice delle vessazioni, e cioè quando è stata segregata in cantina dove è stata tenuta legata ad una sedia per due giorni. A portarla via da quel contesto familiare è stata la squadra mobile di Ferrara, su mandato del Gip di Bologna, Letizio Magliaro. Il padre 56enne è stato arrestato e al fratello di 32 anni è stato imposto il divieto di avvicinarsi a lei. Le autorità hanno scoperto in che condizioni versava la vita di quella ragazza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aveva solo 14 anni quando il padre e il fratello hanno cominciato a maltrattarlasolo «», scegliendo come vestire, dove lavorare e che amicizie avere. Per quattro anni unadi origine marocchina, oggi 18enne, è statadi, fino all’apice delle vessazioni, e cioè quando è stata segregata in cantina dove è stata tenuta legata ad una sedia per due giorni. A portarla via da quel contesto familiare è stata la squadra mobile di Ferrara, su mandato del Gip di Bologna, Letizio Magliaro. Il padre 56enne è stato arrestato e al fratello di 32 anni è stato imposto il divieto di avvicinarsi a lei. Le autorità hanno scoperto in che condizioni versava la vita di quella...

