Di notte a Campo Maggiore restano bloccati tra la neve: tratti in salvo due ragazzi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 7 dicembre sono intervenuti presso il Campo Maggiore di Montevergine per soccorrere due giovani rimasti bloccati dalla neve. I due giovani raggiunti dalla squadra con un mezzo speciale, sono stati recuperati, insieme alla loro vettura, e riposati presso il Santuario da dove hanno potuto far rientro a casa, infreddoliti ma in buone condizioni. Mentre sempre ieri sera la squadra del distaccamento di Montella è intervenuta sulla strada che da Lioni porta al lago Laceno, per il recupero di due persone rimaste sempre bloccate da una fitta nevicata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

