Quando va in onda Doc Nelle tue Mani 2? Le novità sulla programmazione di Rai1 (Di martedì 7 dicembre 2021) Doc Nelle tue Mani 2 ha finalmente una data ufficiale? I fan brancolano ancora nel buio ma la realtà delle cose è che la serie con Luca Argentero presto tornerà in onda e che tutti sapevano che il periodo giusto sarebbe stato proprio l’inverno. Il momento clou è alle porte e questo significa che tra qualche settimana ritroveremo in corsia il nostro amato dottore smemorato Andrea Fanti con nuovi casi da risolvere e nuove vite da sviscerare, la sua compresa. Quando va in onda Doc Nelle tue Mani 2? Tutti si fanno questa domanda da Quando il finale della prima stagione è andato in scena su Rai1 in versione inedita e poi in replica ma la risposta è sempre stata vaga, almeno fino ad adesso. La Rai ha alzato il velo sulla ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Doctue2 ha finalmente una data ufficiale? I fan brancolano ancora nel buio ma la realtà delle cose è che la serie con Luca Argentero presto tornerà ine che tutti sapevano che il periodo giusto sarebbe stato proprio l’inverno. Il momento clou è alle porte e questo significa che tra qualche settimana ritroveremo in corsia il nostro amato dottore smemorato Andrea Fanti con nuovi casi da risolvere e nuove vite da sviscerare, la sua compresa.va inDoctue2? Tutti si fanno questa domanda dail finale della prima stagione è andato in scena suin versione inedita e poi in replica ma la risposta è sempre stata vaga, almeno fino ad adesso. La Rai ha alzato il velo...

