La Cgil e la Uil spiazzano Orlando: «Non posso nascondere una certa sorpresa, devo capire bene» (Di martedì 7 dicembre 2021) La protesta sindacale annunciata per il 16 dicembre spiazza Andrea Orlando. Che si sente tradito perché la sinistra e la Cgil sono sempre andati a braccetto. E questo sciopero, dal sapore politico, non doveva essere proclamato. “Non mi sfuggiva che il sindacato avesse dei dubbi. Ma ho letto le motivazioni e francamente non posso nascondere una certa sorpresa”. Così il ministro del Lavoro commentando a Radio Anch’io lo sciopero generale di Cgil e Uil. Orlando: lo sciopero sindacale non ha fondamento «La manovra, come tutte le manovre, può avere luci e ombre”, aggiunge dialogante. “Però questa rafforza le garanzie per i lavoratori. Aumenta le risorse sul fronte del sociale, degli ammortizzatori e non autosufficienza. C’è la scelta di investire grande ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) La protesta sindacale annunciata per il 16 dicembre spiazza Andrea. Che si sente tradito perché la sinistra e lasono sempre andati a braccetto. E questo sciopero, dal sapore politico, non doveva essere proclamato. “Non mi sfuggiva che il sindacato avesse dei dubbi. Ma ho letto le motivazioni e francamente nonuna”. Così il ministro del Lavoro commentando a Radio Anch’io lo sciopero generale die Uil.: lo sciopero sindacale non ha fondamento «La manovra, come tutte le manovre, può avere luci e ombre”, aggiunge dialogante. “Però questa rafforza le garanzie per i lavoratori. Aumenta le risorse sul fronte del sociale, degli ammortizzatori e non autosufficienza. C’è la scelta di investire grande ...

Advertising

direzioneprc : BENVENUTO SCIOPERO GENERALE, SCELTA GIUSTA E NECESSARIA Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il gio… - TeresaBellanova : In viaggio verso Roma, collegata con i sindacati scuola Cgil, Uil, Snals Confsal e Gilda che hanno chiesto un confr… - HuffPostItalia : Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale - Uil_Liguria : ???? Una battaglia da combattere fino in fondo! @UILofficial e @cgilnazionale si riprendono la piazza per #fisco… - fisco24_info : Manovra 2022, sciopero Cgil e Uil: Cisl si sfila: Previsto il 16 dicembre -