Il padre di Michele Merlo | Hanno ucciso mio figlio | voglio tutta la verità

(Di martedì 7 dicembre 2021) 'Rimbalzato da Cittadella a Bologna, bastava un emocromo per salvarlo'. E' lo sfogo amaro di Domenicodi, l'ex cantante di ' Amici ' scomparso sei mesi fa per leucemia ...

Ultime Notizie dalla rete : padre Michele

Il Resto del Carlino

'Rimbalzato da Cittadella a Bologna, bastava un emocromo per salvarlo'. E' lo sfogo amaro di Domenico Merlo,diMerlo , l'ex cantante di ' Amici ' scomparso sei mesi fa per leucemia fulminante. Il papà affida al ' Resto del Carlino ' tutta la sua amarezza e il dolore: 'Gli venne prescritto un ...L'inaugurazione mercoledì 8 prossimo, alle ore 12,15 alla presenza dell'arcivescovoFranco ...Apollonio Redazione G."Rimbalzato da Cittadella a Bologna, bastava un emocromo per salvarlo". E' lo sfogo amaro di Domenico Merlo, padre di Michele Merlo, l'ex cantante di "Amici" scomparso sei mesi fa per leucemia fulmina ...Lo sfogo, sei mesi dopo la morte del 28enne, ex di Amici e X Factor: "Rimbalzato da Cittadella a Bologna, bastava un emocromo per salvarlo" ...