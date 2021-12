GF Vip | Alex Belli racconta la verità sul rapporto con Soleil

Leggi su piusanipiubelli

(Di martedì 7 dicembre 2021) Amore o no, l’intesa nata traSorge giorno dopo giorno continua a crescere e essere sempre più vincolante per entrambi. Non riescono a staccarsi, a pensare ad altro che stare insieme e coccolarsi a vicenda. Ma l’attore questa volta ha voluto fermarsi, fare una riflessione che riguarda anche sua moglie Delia… È stata una puntata ‘speciale’ quella del Grande Fratello Vip, soprattutto quandoè stato chiamato nel confessionale dal padrone di Casa, Alfonso Signorini. È sotto gli occhi di tutti che l’attore, pur avendo una moglie a casa che lo aspetta, si è affezionato a dir poco molto all’influencer in questi tre mesi di convivenza forzata. Unche ha messo in forte crisi anche il suo matrimonio con la modella Delia Duran. Se da una parte c’è una ...