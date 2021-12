Ferrero | le intercettazioni | «Sta cercando di prendere i soldi dalla Sampdoria» La figlia | «Mio padre è fuori di testa»

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sono centinaia le pagine dell’ordinanza sul caso di Massimo, che raccontano delle quattro bancarotte fraudolente su altrettante società su cui sta indagando la procura di Paola, nel Cosentino. Il presidente dimissionario dellaè finito in carcere ieri mattina, 6 dicembre, a San Vittore a Milano. I crac riportati nell’ordinanza di arresto riguardano la Ellemme Group, la Blu Cinematografica, la Blu Line e la Maestrale srl. Il gip segnala «un concreto e gravissimo pericolo di commissione di delitti analoghi a quelli per cui si procede». «Appare elevato il pericolo che, ove liberi di circolare sul territorio, gli indagati possano operare illecitamente in maniera sia diretta che mediata, anche attraverso contatti e comunicazioni reciproche e/o con terzi». Il gip parla anche di un «contesto soggettivo ed oggettivo allargato, ...

Lo afferma Vanessa, riferendosi al padre Massimo, in una dellecitate dal gip di Paola nell'ordinanza di custodia cautelare. Dai dialoghi intercettati emerge il difficile ...Mio padre è fuori di testa Vanessa, nelle, non difende il padre anzi emerge un difficile rapporto con il padre, secondo lei responsabile di quanto sta accadendo: "Io non ho ...«Io non ho fatto una cosa delle 16 denunce penali che ho! Non ci sta con la testa, sta fuori di testa. Io mi voglio levare da questo ginepraio». Lo dice Vanessa Ferrero, riferendosi ...Massimo Ferrero, indagata anche l'ex moglie: le intercettazioni della figlia. Vanessa Ferrero è da ieri agli arresti domiciliari ...