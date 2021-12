Alex Belli, l’ex moglie fa pesanti illazioni sul suo conto (Di martedì 7 dicembre 2021) Parla l’ex moglie di Alex Belli Katarina Raniakova è stata sposata con Alex Belli dal 2013 al 2017. Contattata dal settimanale Chi, come riporta anche il sito Gossip e TV, ha rilasciato una lunghissima intervista. Al suo interno non ha parlato soltanto del suo comportamento al Grande Fratello Vip, ma anche raccontato diversi aneddoti circa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 7 dicembre 2021) ParladiKatarina Raniakova è stata sposata condal 2013 al 2017. Contattata dal settimanale Chi, come riporta anche il sito Gossip e TV, ha rilasciato una lunghissima intervista. Al suo interno non ha parlato soltanto del suo comportamento al Grande Fratello Vip, ma anche raccontato diversi aneddoti circa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

valen_mess_ : RT @LorisAcquaviva_: Alex Belli tu non sei un clown,tu sei l’intero circo. #GFVIP #TeamSoleil - Chiccoespillo1 : RT @LorisAcquaviva_: Alex Belli tu non sei un clown,tu sei l’intero circo. #GFVIP #TeamSoleil - lina_bsky : Cmq fa un po così vedere sole così spenta oggi! Lei è piena di vita ha un mondo così pieno di colori dentro belli e… - PasqualeMarro : #AlexBelli affranto e spezzato. Ha detto: “Non me ne…” - Amiira48432391 : RT @mattino5: La mamma di #Soleil contro Alex Belli: 'Deve allontanarsi da lei' Cosa ne pensate? #Mattino5 #GFVIP -