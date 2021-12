Super Green Pass, controlli anche a Cisterna. Mantini: ‘Natale in compagnia se osserveremo le regole’ (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da oggi e fino al 15 gennaio 2022 entra in vigore in tutta Italia la certificazione verde rafforzata, nota come Super Green Pass. Si tratta di misure straordinarie, disposte dal D.L. n.172 del 26 novembre scorso, per il contenimento della nuova impennata di contagi da Covid-19 e lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali in vista delle imminenti festività natalizie. Partiti anche a Cisterna, dunque, i controlli delle forze dell’ordine e Polizia Locale, come d’intesa nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e nel successivo Tavolo Tecnico svolto in Questura. Il nuovo provvedimento introduce l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da oggi e fino al 15 gennaio 2022 entra in vigore in tutta Italia la certificazione verde rafforzata, nota come. Si tratta di misure straordinarie, disposte dal D.L. n.172 del 26 novembre scorso, per il contenimento della nuova impennata di contagi da Covid-19 e lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali in vista delle imminenti festività natalizie. Partiti, dunque, idelle forze dell’ordine e Polizia Locale, come d’intesa nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e nel successivo Tavolo Tecnico svolto in Questura. Il nuovo provvedimento introduce l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, ...

