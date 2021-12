Sampdoria-Lazio 1-3: doppio Immobile. Roma agganciata (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Lazio si riscatta a Marassi trovando un successo confezionato nel primo tempo: risultato sbloccato dopo 7 minuti da Milinkovic-Savic su assist di Zaccagni, poi la doppietta di Immobile che all'intervallo lascia il posto a Muriqi. Nella ripresa follia di Milinkovic che rimedia un doppio giallo. Rimasti in dieci gli ospiti vanno in affanno e nel finale arriva il gol di Gabbiadini. Buona prova da parte di Strakosha che ha giocato al posto di ReinaRisultati (sedicesima giornata): Milan-Salernitana 2-0, Roma-Inter 0-3, Napoli-Atalanta 2-3, Bologna-Fiorentina 2-3, Spezia-Sassuolo 2-2, Venezia-Hellas Verona 3-4, Sampdoria-Lazio 1-3, Juventus-Genoa ore 20.45, Empoli-Udinese, lunedì 6 ore 18.30, Cagliari-Torino, lunedì 6 ore 20.45.Classifica: Milan 38, Napoli 36, Inter, Atalanta 34, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lasi riscatta a Marassi trovando un successo confezionato nel primo tempo: risultato sbloccato dopo 7 minuti da Milinkovic-Savic su assist di Zaccagni, poi la doppietta diche all'intervallo lascia il posto a Muriqi. Nella ripresa follia di Milinkovic che rimedia ungiallo. Rimasti in dieci gli ospiti vanno in affanno e nel finale arriva il gol di Gabbiadini. Buona prova da parte di Strakosha che ha giocato al posto di ReinaRisultati (sedicesima giornata): Milan-Salernitana 2-0,-Inter 0-3, Napoli-Atalanta 2-3, Bologna-Fiorentina 2-3, Spezia-Sassuolo 2-2, Venezia-Hellas Verona 3-4,1-3, Juventus-Genoa ore 20.45, Empoli-Udinese, lunedì 6 ore 18.30, Cagliari-Torino, lunedì 6 ore 20.45.Classifica: Milan 38, Napoli 36, Inter, Atalanta 34, ...

