Report analizza i bilanci dei club: non solo Juve, mezza Serie A rischia il default (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella puntata di questa sera, in onda su Rai 3, Report si occuperà dell’inchiesta plusvalenze della Juventus allargando lo sguardo all’intero sistema calcio. Ne scrive Il Fatto Quotidiano. Spulciando i bilanci del 2019 emergono gli importi delle plusvalenze per i vari club. Per il Genoa plusvalenze per 79 milioni pari al 51% di tutti i ricavi. Per la Sampdoria la percentuale è del 44%, per la Juve i guadagni da cessioni erano il 25% dei ricavi. La Roma di Pallotta vantava plusvalenze per 132 milioni su 364 milioni di ricavi. Le plusvalenze di Napoli e Atalanta avevano un peso rispettivamente del 27 e 20%. Negli ultimi 5 anni, i ricavi da plusvalenze nell’intero sistema calcio sono raddoppiati, passando da 381 milioni a 753 milioni, il 20% sui fatturati. Dopare le entrate serviva a fronteggiare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella puntata di questa sera, in onda su Rai 3,si occuperà dell’inchiesta plusvalenze dellantus allargando lo sguardo all’intero sistema calcio. Ne scrive Il Fatto Quotidiano. Spulciando idel 2019 emergono gli importi delle plusvalenze per i vari. Per il Genoa plusvalenze per 79 milioni pari al 51% di tutti i ricavi. Per la Sampdoria la percentuale è del 44%, per lai guadagni da cessioni erano il 25% dei ricavi. La Roma di Pallotta vantava plusvalenze per 132 milioni su 364 milioni di ricavi. Le plusvalenze di Napoli e Atalanta avevano un peso rispettivamente del 27 e 20%. Negli ultimi 5 anni, i ricavi da plusvalenze nell’intero sistema calcio sono raddoppiati, passando da 381 milioni a 753 milioni, il 20% sui fatturati. Dopare le entrate serviva a fronteggiare ...

