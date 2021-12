Milan, Leao crac: niente Liverpool. E a Pioli resta solo Krunic (Di lunedì 6 dicembre 2021) Piove sul bagnato a Milanello. Un'emorragia di infortuni che non si riesce ad arrestare in alcun modo e che continua a togliere giocatori fondamentali a Pioli. L'ultima, sgraditissima novità arriva ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Piove sul bagnato aello. Un'emorragia di infortuni che non si riesce ad arre in alcun modo e che continua a togliere giocatori fondamentali a. L'ultima, sgraditissima novità arriva ...

