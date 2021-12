Massimo Ferrero arrestato per «reati societari e bancarotta» | ai domiciliari figlia e nipote | la Samp non è coinvolta

Advertising

sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - LuigiBevilacq17 : RT @CalcioFinanza: Arrestato Massimo Ferrero: il patron della Sampdoria accusato di reati societari e bancarotta - lifestyleblogit : Massimo Ferrero arrestato per bancarotta - -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero

Il presidente della Sampdoria,, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non è ...Il presidente della squadra ligure è stato trasferito in carcere. Non coinvolto il clubIl club non sarebbe coinvolto nelle indagini. La Guardia di Finanza ha arrestato il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Paola (Cs) per re ...Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Gli inquirenti della procura di Paola stanno svolgendo un’ inchiesta per reati societari ...