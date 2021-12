Foglio di via ad un senzatetto perché disturbava lo shopping di Natale (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Un mendicante rumeno è stato definito "socialmente pericoloso" perché "disturba" lo shopping natalizio dalla questura di Ancona, che gli ha intimato l'allontanamento per due anni dal territorio del comune. Il provvedimento, degno di un racconto natalizio d'impronta dickensiana (ma ci si augura un ravvedimento dello Scrooge di turno) e siglato dal questore Cesare Capocasa, è stato notificato a un quarantenne residente a Roccafluvione, un comune della provincia di Ascoli Piceno. L'uomo, si legge nel Foglio di via visionato dall'AGI, è stato controllato dalla polizia il 24 novembre scorso "mentre si trovava in una via del centro cittadino, seduto a terra in chiaro atteggiamento di accattonaggio con disturbo delle persone, in apparente stato di indigenza, posizionato in modo tale da rendere, di fatto, non agevole il pubblico ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Un mendicante rumeno è stato definito "socialmente pericoloso""disturba" lonatalizio dalla questura di Ancona, che gli ha intimato l'allontanamento per due anni dal territorio del comune. Il provvedimento, degno di un racconto natalizio d'impronta dickensiana (ma ci si augura un ravvedimento dello Scrooge di turno) e siglato dal questore Cesare Capocasa, è stato notificato a un quarantenne residente a Roccafluvione, un comune della provincia di Ascoli Piceno. L'uomo, si legge neldi via visionato dall'AGI, è stato controllato dalla polizia il 24 novembre scorso "mentre si trovava in una via del centro cittadino, seduto a terra in chiaro atteggiamento di accattonaggio con disturbo delle persone, in apparente stato di indigenza, posizionato in modo tale da rendere, di fatto, non agevole il pubblico ...

