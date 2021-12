Cinque ragazzi in auto con documenti falsi per entrare in un locale. Non sono mai arrivati (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una tragedia che si mischia ad un giallo. Deceduto un ragazzino di appena 19 anni a Riccione. Le Forze dell’Ordine lo hanno trovato con dei documenti non suoi. Un altro giovanissimo muore sulle nostre strade. Dopo il 20enne Isac Djanel Beriani morto per uno stupido gioco con gli amici in tangenziale a Milano, ora è la volta del 19enne Nathan Franchini. Il ragazzo – riporta Il Resto del Carlino – è morto all’alba di domenica 28 novembre dopo che l’auto su cui viaggiava in compagnia di due ragazzi e due ragazze, si è schiantata contro un albero in viale Abruzzi a Cattolica, Riccione. L’impatto è stato così violento da non lasciarli scampo: il 19enne è morto sul colpo. I Cinque giovani stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca, al Peter Pan e poi forse anche al ... Leggi su formatonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una tragedia che si mischia ad un giallo. Deceduto unno di appena 19 anni a Riccione. Le Forze dell’Ordine lo hanno trovato con deinon suoi. Un altro giovanissimo muore sulle nostre strade. Dopo il 20enne Isac Djanel Beriani morto per uno stupido gioco con gli amici in tangenziale a Milano, ora è la volta del 19enne Nathan Franchini. Il ragazzo – riporta Il Resto del Carlino – è morto all’alba di domenica 28 novembre dopo che l’su cui viaggiava in compagnia di duee due ragazze, si è schiantata contro un albero in viale Abruzzi a Cattolica, Riccione. L’impatto è stato così violento da non lasciarli scampo: il 19enne è morto sul colpo. Igiovani stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca, al Peter Pan e poi forse anche al ...

