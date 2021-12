Biden e Putin, 2° round. Una trincea diplomatica sull'Ucraina (Di lunedì 6 dicembre 2021) A sei mesi dal summit di Villa La Grange, a Ginevra, Joe Biden e Vladimir Putin tornano a parlare da pari a pari del fronte ucraino, di nuovo incandescente dopo le grandi manovre militari russe al confine. Questa volta il summit sarà solo online, ma per Mosca la sua calendarizzazione – alla vigilia del vertice delle democrazie – rappresenta di per sé un risultato da rivendere, in patria e all’estero, come un successo diplomatico. Nell’appuntamento di domani, infatti, l’escalation delle ultime settimane sembra trovare una finalizzazione almeno temporanea: un ring su cui ribadire le rispettive linee rosse, un confronto muscolare innescato da Putin per riaffermare la sua importanza in mezzo a tanto parlare di Cina e Indo-Pacifico. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che “i presidenti discuteranno di temi di alto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) A sei mesi dal summit di Villa La Grange, a Ginevra, Joee Vladimirtornano a parlare da pari a pari del fronte ucraino, di nuovo incandescente dopo le grandi manovre militari russe al confine. Questa volta il summit sarà solo online, ma per Mosca la sua calendarizzazione – alla vigilia del vertice delle democrazie – rappresenta di per sé un risultato da rivendere, in patria e all’estero, come un successo diplomatico. Nell’appuntamento di domani, infatti, l’escalation delle ultime settimane sembra trovare una finalizzazione almeno temporanea: un ring su cui ribadire le rispettive linee rosse, un confronto muscolare innescato daper riaffermare la sua importanza in mezzo a tanto parlare di Cina e Indo-Pacifico. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che “i presidenti discuteranno di temi di alto ...

