WWE: Questa potrebbe essere l’ultima settimana a NXT anche per Kyle O’Reilly (Di domenica 5 dicembre 2021) Come riportato in precedenza, Johnny Gargano potrebbe lasciare presto NXT. L’ex campione infatti, dopo aver firmato una breve estensione del suo contratto, sarebbe pronto a lasciare la federazione. Non sarebbe l’unico nel caso, perché l’ex membro dell’Undisputed Era e campione di coppia di NXT, Kyle O’Reilly, sarebbe pronto a seguirlo. Kyle O’Gone? Questa notte O’Reilly tenterà un ulteriore assalto ai titoli di coppia di NXT insieme a Von Wagner, affrontando i membri dell’Imperium e detentori dei titoli, Marcel Barthel e Fabian Aichner. Questo potrebbe essere l’ultimo match di Kyle a NXT, ma la federazione avrebbe mostrato forte interesse nel proporgli un rinnovo di contratto: questo, scadrà proprio nelle prossime ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 5 dicembre 2021) Come riportato in precedenza, Johnny Garganolasciare presto NXT. L’ex campione infatti, dopo aver firmato una breve estensione del suo contratto, sarebbe pronto a lasciare la federazione. Non sarebbe l’unico nel caso, perché l’ex membro dell’Undisputed Era e campione di coppia di NXT,, sarebbe pronto a seguirlo.O’Gone?nottetenterà un ulteriore assalto ai titoli di coppia di NXT insieme a Von Wagner, affrontando i membri dell’Imperium e detentori dei titoli, Marcel Barthel e Fabian Aichner. Questol’ultimo match dia NXT, ma la federazione avrebbe mostrato forte interesse nel proporgli un rinnovo di contratto: questo, scadrà proprio nelle prossime ...

