VIDEO / Diletta Leotta in campo per Roma-Inter sceglie un look semplice (Di domenica 5 dicembre 2021) Jeans, maglietta nera e cappotto lungo: così la bella conduttrice si è presentata sul prato verde dell'Olimpico per presentare il pre e il post gara su DAZN Leggi su golssip (Di domenica 5 dicembre 2021) Jeans, maglietta nera e cappotto lungo: così la bella conduttrice si è presentata sul prato verde dell'Olimpico per presentare il pre e il post gara su DAZN

Advertising

Diletta__a : RT @sangioegiusupp: per me sono le visualizzazioni a questo video. - SihleNonkosi : RT @DAZN_IT: SIUUU! Cristiano Ronaldo ci racconta come è nata la sua esultanza Linea Diletta torna il 26 dicembre. Solo su #DAZN https://… - infoitcultura : Paola Ferrari a Verissimo: dalla vita privata alla carriera passando per Diletta Leotta | Video Mediaset - telepaceverona : #5dicembre #ilPensieroDelGiorno con don #BernardoGiordano DESERTO Dal #SantuarioPontificio della #SantaCasa di… - umbaciodeIivery : RT @anomalyreyes: Diletta Leotta è ufficialmente la prima Big annunciata per #Sanremo2022! -