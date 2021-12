Uomini e Donne: chi è l’ex marito di Ida Platano? (Di domenica 5 dicembre 2021) Ida Platano è una delle due più amate ma anche discusse del Trono Over di Uomini e Donne. La parrucchiera bresciana si è fatta conoscere soprattutto per la sua storia con Riccardo Guarnieri ma nel suo passato c’è stato un altro uomo molto importante: il suo ex marito! Ida Platano è arrivata nel dating show di Maria De Filippi qualche anno fa, decisa a trovare l’amore dopo la fine del suo matrimonio. La donna per il momento non è stata troppo fortunata e, infatti, dopo una lunga ma deludente e travagliata storia d’amore con Riccardo Guarnieri è di nuovo single. Ida è tornata a Uomini e Donne alla scorsa stagione del programma ma dopo aver frequento Marcello, ed essere rimasta molto delusa da lui, ha cominciato una frequentazione con Diego, che si è però conclusa con ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 5 dicembre 2021) Idaè una delle due più amate ma anche discusse del Trono Over di. La parrucchiera bresciana si è fatta conoscere soprattutto per la sua storia con Riccardo Guarnieri ma nel suo passato c’è stato un altro uomo molto importante: il suo ex! Idaè arrivata nel dating show di Maria De Filippi qualche anno fa, decisa a trovare l’amore dopo la fine del suo matrimonio. La donna per il momento non è stata troppo fortunata e, infatti, dopo una lunga ma deludente e travagliata storia d’amore con Riccardo Guarnieri è di nuovo single. Ida è tornata aalla scorsa stagione del programma ma dopo aver frequento Marcello, ed essere rimasta molto delusa da lui, ha cominciato una frequentazione con Diego, che si è però conclusa con ...

Advertising

matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - emergenzavvf : #SantaBarbara: “Rinnovo i sentimenti di gratitudine di tutta la Comunità nazionale alle donne e agli uomini del Cor… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - ValeriaNutriz : @Princip17374978 Che poi io non capisco…. Ci sono centinaia di persone che hanno fatto serate dopo uomini e donne o… - PersilQ : RT @italyfirstnow: 70 anni a rompere le palle sulle discriminazioni,da domani in Italia, milioni di persone saranno ghettizzate ed escluse… -