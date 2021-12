Una via a Ostia per ricordare Sergio Di Loreto, il poliziotto morto a Soddì: la proposta (Di domenica 5 dicembre 2021) Ostia – Una via o una piazza nel Municipio X di Roma che porti il nome di Sergio di Loreto, il poliziotto cresciuto ad Ostia e morto il 23 novembre scorso in un tragico incidente al poligono di tiro a Soddì. E’ la proposta avanzata da Francesco Paolo Russo, dirigente nazionale del Siap e presidente di Acah – All Cops Are Heroes. La richiesta arriva all’indomani della messa commemorativa celebrata nella chiesa Regina Pacis di Ostia (leggi qui) e a cui hanno partecipato in centinaia fra esponenti politici, membri della Polizia di Stato e semplici cittadini. Fra gli altri erano presenti il vicedirigente del X Distretto Lido e delegato dal Questore di Roma, Fabrizio Petrucci, il presidente del X Municipio Mario Falconi, la capogruppo del ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 dicembre 2021)– Una via o una piazza nel Municipio X di Roma che porti il nome didi, ilcresciuto adil 23 novembre scorso in un tragico incidente al poligono di tiro a. E’ laavanzata da Francesco Paolo Russo, dirigente nazionale del Siap e presidente di Acah – All Cops Are Heroes. La richiesta arriva all’indomani della messa commemorativa celebrata nella chiesa Regina Pacis di(leggi qui) e a cui hanno partecipato in centinaia fra esponenti politici, membri della Polizia di Stato e semplici cittadini. Fra gli altri erano presenti il vicedirigente del X Distretto Lido e delegato dal Questore di Roma, Fabrizio Petrucci, il presidente del X Municipio Mario Falconi, la capogruppo del ...

