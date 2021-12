Super green pass, ultimo giorno di 'svago' per i no - vax. E in Sicilia calano i ricoveri (Di domenica 5 dicembre 2021) 172/2021, recante 'Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid - 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della ... Leggi su tp24 (Di domenica 5 dicembre 2021) 172/2021, recante 'Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid - 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della ...

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - palermo24h : Messina si prepara al super green pass. Atm: “Chiediamo collaborazione ai cittadini” - morry74 : Effetto super green pass: prime dosi in crescita e record di certificati scaricati @sole24ore -