Squid Game 2 a rischio? Il creatore della serie Hwang Dong-hyuk chiarisce l’errore di traduzione (Di domenica 5 dicembre 2021) Squid Game 2 ci sarà oppure no? In un’ultima intervista video con la Associated Press, i sottotitoli rivelavano che il creatore della serie, lo sceneggiatore e regista sudcoreano Hwang Dong-hyuk, aveva affermato: “Ci sarà davvero una seconda stagione”. Stando a quanto riporta Vulture, in realtà c’è stato un errore di traduzione. Quello che ha dichiarato è infatti stato: “Penso che ci sarà davvero una stagione 2”. Secondo un portavoce di Netflix, una seconda stagione è “in discussione ma non ancora confermata”. “Ho fatto un po’ il quadro per la prossima stagione”, ha spiegato Hwang sempre a Vulture. “Ma devo anche ammettere che sento sempre più pressione per una seconda stagione poiché la serie ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 dicembre 2021)2 ci sarà oppure no? In un’ultima intervista video con la Associated Press, i sottotitoli rivelavano che il, lo sceneggiatore e regista sudcoreano, aveva affermato: “Ci sarà davvero una seconda stagione”. Stando a quanto riporta Vulture, in realtà c’è stato un errore di. Quello che ha dichiarato è infatti stato: “Penso che ci sarà davvero una stagione 2”. Secondo un portavoce di Netflix, una seconda stagione è “in discussione ma non ancora confermata”. “Ho fatto un po’ il quadro per la prossima stagione”, ha spiegatosempre a Vulture. “Ma devo anche ammettere che sento sempre più pressione per una seconda stagione poiché la...

