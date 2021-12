Sconcerti: una parte dei disagi della Roma sono nei modi arroganti di Mourinho (Di domenica 5 dicembre 2021) Mourinho visto da Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Ieri la Roma è stata umiliata 3-0 in casa dall’Inter e al termine della partita il tecnico portoghese ha commentato la partita ma non ha voluto rispondere alle domande. Sarebbe giusto chiedere a Mourinho se è soddisfatto di questi primi 5 mesi di lavoro a Roma. Ma la sua nuova moda è quella di rifiutare le domande. Parla solo lui, gli altri possono solo prendere appunti. Credo che una parte dei disagi della Roma siano in questi comportamenti cesariani del tecnico che si mette fuori da qualunque mischia tecnica. Dà consigli, spande sentimenti e filosofia di genere come non fosse parte del problema. È un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021)visto da Mariosul CorriereSera. Ieri laè stata umiliata 3-0 in casa dall’Inter e al terminepartita il tecnico portoghese ha commentato la partita ma non ha voluto rispondere alle domande. Sarebbe giusto chiedere ase è soddisfatto di questi primi 5 mesi di lavoro a. Ma la sua nuova moda è quella di rifiutare le domande. Parla solo lui, gli altri possolo prendere appunti. Credo che unadeisiano in questi comportamenti cesariani del tecnico che si mette fuori da qualunque mischia tecnica. Dà consigli, spande sentimenti e filosofia di genere come non fossedel problema. È un ...

Advertising

napolista : Sconcerti: una parte dei disagi della Roma sono nei modi arroganti di Mourinho Al Corsera: “Parla solo lui, gli al… - Corriere : Era da tempo che non si vedevano quattro squadre a metà stagione in grado di sovrapporsi una all’altra - FedericoMalerba : @Lele76er @MicheleAnnibale @Lorenzo_Tala @FabrizioSapia Quello che resta, alla fine di una carriera, sono i trofei.… - sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: la Roma è forte ma non ha gioco. Mourinho è soddisfatto del suo lavoro?: Vorrei chiede… - ParliamoDiNews : Sconcerti: `Il Napoli sta pagando il suo momento in cui ha infortunati importanti e una rosa non molto ampia`… -