"Non criticare", "Soprammobile". Finisce in rissa tra Carolyn Smith e la Lucarelli (Di domenica 5 dicembre 2021) L'esibizione di Andrea Iannone ha fatto scontrare le due giurate, che non si sono risparmiate attacchi e frecciate sotto l'occhio attonito del pubblico Leggi su ilgiornale (Di domenica 5 dicembre 2021) L'esibizione di Andrea Iannone ha fatto scontrare le due giurate, che non si sono risparmiate attacchi e frecciate sotto l'occhio attonito del pubblico

Advertising

Vik_Sc : RT @Gianllu: Criticare è da vigliacchi !!! Stasera un Napoli encomiabile. Tutti tutti tutti bravissimi. Cercare un colpevole non vi farà ma… - Germi3Germino : @GrandeFratello Ma perché non cucina quella culona invece di mangiare come una porcellana non fa niente io vedo cu… - AngeloFootball : @en_sscnapoli Tutti a criticare Spalletti Ma vi rendete conto che ha gli uomini contati? Spalletti sta facendo un… - disappunto : @indiepatico @roundbarto @polaroidblog @NicholasD_Altea E io ovviamente non voglio criticare. Però mi permetto di d… - Pepe_Martinez_8 : @rebeka4711 Non ho bisogno di criticare gli uomini essendo pesantemente critico verso me stesso -