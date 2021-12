Emma Marrone fa un annuncio importante: una novità incredibile per lei (Di domenica 5 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone e l’annuncio importante ai suoi fan, ecco perché ha cambiato look: in arrivo una novità incredibile per lei. Emma Marrone fa un annuncio molto importante che in tantissimi stavano aspettando: ecco spiegato perché ha cambiato look in questi giorni. Proprio ieri la cantante ha scioccato tutti mostrando sui social la sua treccia bionda Leggi su youmovies (Di domenica 5 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e l’ai suoi fan, ecco perché ha cambiato look: in arrivo unaper lei.fa unmoltoche in tantissimi stavano aspettando: ecco spiegato perché ha cambiato look in questi giorni. Proprio ieri la cantante ha scioccato tutti mostrando sui social la sua treccia bionda

Advertising

Giorgia90504843 : RT @Cinguetterai: I BIG DI #Sanremo2022. Tra gli altri 11 cantanti in gara ci sono Emma Marrone, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi… - BernyZb : RT @Cinguetterai: I BIG DI #Sanremo2022. Tra gli altri 11 cantanti in gara ci sono Emma Marrone, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi… - nocchi_rita : RT @Cinguetterai: I BIG DI #Sanremo2022. Tra gli altri 11 cantanti in gara ci sono Emma Marrone, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi… - ___not_today : Emma marrone che triggererà mezzo Twitter boh sinceramente non aspetto altro - luludaagos : RT @mannaggiaaa: Maria De Filippi ha tre figlie femmine: Alessandra Amoroso. Emma Marrone. Giulia Stabile. È storia amici. #amemici20 -