Edison "illumina" la Prima della Scala

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Edison illumina

il Giornale

...Ivan Borghi e che concentra l'attenzione sul simbolo e il significato della luce chee ... Brindisi e Cerignola, con, Snam, Saipem e Alboran, il meglio dell'imprenditoria europea per la ...Se la lampadina che siè divenuta sinonimo di idea nella cultura comune è dunque merito di, che si impegnò anche per la diffusione dell'energia elettrica come fonte di illuminazione ...Edison rinnova la storica collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano e lo affiancherà ulteriormente nel percorso per un uso sempre più sostenibile delle risorse energetiche delle sue sedi citta ...Edison rinnova il proprio sostegno al teatro lirico milanese illuminando con la sua energia rinnovabile la serata del 7 dicembre che quest’anno presenta al pubblico una nuova produzione dell’opera Mac ...