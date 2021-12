Striscione dei tifosi dell’Inter all’Olimpico: “Eterna gratitudine a José Mourinho” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Eterna gratitudine a José Mourinho”. Questo lo Striscione esposto dalla Curva Nord dell’Inter nel settore ospiti dello stadio Olimpico, dedicato allo Special One. I sostenitori dell’Inter hanno voluto celebrare il tecnico portoghese artefice nel 2010 nella conquista del Triplete (campionato, Coppa Italia ma soprattutto Champions League) e che questa sera sfidava per la prima volta la sua ex squadra. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) “”. Questo loesposto dalla Curva Nordnel settore ospiti dello stadio Olimpico, dedicato allo Special One. I sostenitorihanno voluto celebrare il tecnico portoghese artefice nel 2010 nella conquista del Triplete (campionato, Coppa Italia ma soprattutto Champions League) e che questa sera sfidava per la prima volta la sua ex squadra. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

