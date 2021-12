Pallone d’oro, i voti dei vari paesi: in Brasile nessun voto per Messi (Di sabato 4 dicembre 2021) La vittoria arrivata lunedì scorso del settimo Pallone d’oro da parte di Lionel Messi davanti a Lewandowski e Jorginho è stata frutto del voto di 180 giornalisti di tutto il mondo, guardando alle preferenze espresse emerge che Messi ha fatto il pieno di voti in Asia e America mentre Lewandowski era il favorito in Europa e Africa. Tra gli spunti che il quotidiano spagnolo ‘Marca’ riporta c’è il voto del rappresentante brasiliano, Paese che ha perso l’ultima Copa America contro l’Argentina di Messi, che non ha incluso l’attaccante del Psg tra i primi 5 indicando De Bruyne come prima scelta. Eritrea, Gambia, Ungheria e Moldavia hanno indicato Lewandowski come n.1 senza votare per Leo Messi; Bolivia, Belize, Grecia, Granada, Kazakistan ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) La vittoria arrivata lunedì scorso del settimoda parte di Lioneldavanti a Lewandowski e Jorginho è stata frutto deldi 180 giornalisti di tutto il mondo, guardando alle preferenze espresse emerge cheha fatto il pieno diin Asia e America mentre Lewandowski era il favorito in Europa e Africa. Tra gli spunti che il quotidiano spagnolo ‘Marca’ riporta c’è ildel rappresentante brasiliano, Paese che ha perso l’ultima Copa America contro l’Argentina di, che non ha incluso l’attaccante del Psg tra i primi 5 indicando De Bruyne come prima scelta. Eritrea, Gambia, Ungheria e Moldavia hanno indicato Lewandowski come n.1 senza votare per Leo; Bolivia, Belize, Grecia, Granada, Kazakistan ...

