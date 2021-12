Mastella: "Con Draghi al Quirinale si va a votare" (Di sabato 4 dicembre 2021) “Punto a mezzo milione di voti da solo. E l’intera area di centro vale il 10-12%. Bisogna seguire il processo di una Margherita 2.0: prima la federazione, poi il partito unico”. Clemente Mastella da Ceppaloni, fondatore dell’Udeur, oggi sindaco di Benevento, è pronto per una nuova avventura: al teatro Brancaccio di Roma, addobbato con le scenografie del musical “Aladdin”, è stato battezzato il suo nuovo partito: “Noi di centro”. In sala pubblico e “ambasciatori” come il renziano Ettore Rosato e Gaetano Quagliariello di “Coraggio Italia”. Tra geni di cartone, lampade magiche e tigri disneyane, prende forma il tappeto volante con cui Mastella spera di aggregare un’area perno del sistema politico. Tricolore e nome nel simbolo, kermesse da “mille e una notte”. Aspettative concrete? A Benevento ho preso 105mila voti contro destra e sinistra. E adesso che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) “Punto a mezzo milione di voti da solo. E l’intera area di centro vale il 10-12%. Bisogna seguire il processo di una Margherita 2.0: prima la federazione, poi il partito unico”. Clementeda Ceppaloni, fondatore dell’Udeur, oggi sindaco di Benevento, è pronto per una nuova avventura: al teatro Brancaccio di Roma, addobbato con le scenografie del musical “Aladdin”, è stato battezzato il suo nuovo partito: “Noi di centro”. In sala pubblico e “ambasciatori” come il renziano Ettore Rosato e Gaetano Quagliariello di “Coraggio Italia”. Tra geni di cartone, lampade magiche e tigri disneyane, prende forma il tappeto volante con cuispera di aggregare un’area perno del sistema politico. Tricolore e nome nel simbolo, kermesse da “mille e una notte”. Aspettative concrete? A Benevento ho preso 105mila voti contro destra e sinistra. E adesso che ...

Advertising

SalvoTiconosco : MASTELLA?!...E BASTA CON QUESTO C...DI ULIVO, NON PRODUCE PIÙ OLIVE DA TEMPO!!!!!!!!! - giallideilimoni : @MMastrantuono Anch'io ho questa impressione. Lo stesso nome di Mastella nel simbolo fa pensare a un partitino che… - AgenPolitica : ENZA CAVALIERE: “CON MASTELLA? L’AREA MODERATA E’ IL MIO MONDO” - CorriereUmbria : Clemente Mastella, show per il nuovo partito: 'Noi terrapiattisti di centro. Calenda? Con me soffre di complesso di… - MMastrantuono : Nasce noi Di Centro nDC con Mastella -