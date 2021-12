Il ricovero in terapia intensiva e le morti per Covid: quanto rischia di più un no vax (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Istituto superiore di Sanità (Iss) ha raccolto in un dossier i dati sulla pandemia nel periodo di tempo di un mese (dal 15 ottobre al 14 novembre). Il report indica le differenze nei ricoveri e nei decessi tra chi è vaccinato e... Leggi su europa.today (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Istituto superiore di Sanità (Iss) ha raccolto in un dossier i dati sulla pandemia nel periodo di tempo di un mese (dal 15 ottobre al 14 novembre). Il report indica le differenze nei ricoveri e nei decessi tra chi è vaccinato e...

