Beccaglia: 'Sto ricevendo minacce, non è giusto. Io voglio solo la normalità' (Di sabato 4 dicembre 2021) "Sto ricevendo minacce che non credo siano giuste, ma anche messaggi di solidarietà. Spero che quanto accaduto a me aiuti a cambiare la visione della donna". Non si placano nemmeno a distanza di una ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) "Stoche non credo siano giuste, ma anche messaggi di solidarietà. Spero che quanto accaduto a me aiuti a cambiare la visione della donna". Non si placano nemmeno a distanza di una ...

Advertising

sportli26181512 : Beccaglia: 'Sto ricevendo minacce, non è giusto. Io voglio solo la normalità': Beccaglia: 'Sto ricevendo minacce, n… - marcovarini : RT @sportface2016: Greta Beccaglia: 'Sto ricevendo minacce, non credo sia giusto' - sportface2016 : Greta Beccaglia: 'Sto ricevendo minacce, non credo sia giusto' - infoitinterno : Greta Beccaglia, paura senza fine 'Sto ricevendo ancora minacce' - infoitinterno : Greta Beccaglia: 'Sto ricevendo minacce'. Ma per il molestatore 70 donne organizzano cena di solidarietà a Chiarava… -